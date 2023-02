https://it.sputniknews.com/20230224/hersh-snowden-e-stato-lunico-a-denunciare-le-violazioni-della-liberta-di-parola-alla-nsa-17018848.html

Hersh: Snowden è stato l'unico a denunciare le violazioni della libertà di parola alla NSA

Hersh: Snowden è stato l'unico a denunciare le violazioni della libertà di parola alla NSA

L'ex agente dell'intelligence statunitense Edward Snowden è stato l'unico all'interno della National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti a parlare apertamente delle violazioni delle regole di libertà di parola da parte dell'agenzia, ha dichiarato il giornalista americano Seymour Hersh in un'intervista alla trasmissione RT. Secondo il vincitore del Premio Pulitzer Hersh, negli ultimi tempi alla ribalta per le sue rivelazioni sul sabotaggio del Nord Stream, alla NSA era vietato intercettare gli americani senza un ordine del tribunale, ma poi questa regola è stata cambiata e tutti ne erano a conoscenza e hanno preferito tacere, tranne Snowden. Snowden diede inizio a un grande scandalo internazionale nel giugno 2013, consegnando ai giornali Washington Post e Guardian una serie di materiali classificati sui programmi di sorveglianza dell'intelligence statunitense e britannica su Internet. Poi è volato a Hong Kong e da lì a Mosca, dove ha trascorso un po' di tempo nella zona di transito dell'aeroporto di Sheremetyevo. Dopo il rifiuto di diversi altri Paesi, la Russia ha concesso a Snowden l'asilo temporaneo per un anno, a condizione che cessasse le sue attività contro gli Stati Uniti. Snowden ha ottenuto poi un permesso di soggiorno di tre anni in Russia nell'agosto 2014, successivamente ha ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e infine la cittadinanza russa nel settembre 2022.

