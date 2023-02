https://it.sputniknews.com/20230223/unaereo-militare-e-caduto-nella-regione-di-belgorod-17014398.html

Un'aereo militare è caduto nella regione di Belgorod

Un'aereo militare è caduto nella regione di Belgorod

Un aereo militare si è schiantato nella regione di Belgorod, ha comunicato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. 23.02.2023, Sputnik Italia

"Un aereo del Ministero della Difesa si è schiantato nel distretto di Valuysky. <...> Si sta indagando sul motivo dell'incidente. La situazione è sotto controllo", ha scritto.Secondo il governatore, sul posto stanno lavorando una squadra investigativa e dipendenti del Ministero delle situazioni di emergenza.Secondo i servizi di emergenza, il pilota è riuscito a eiettarsi, ma in seguito è morto."Dopo aver completato una missione di combattimento, un aereo Su-25 delle forze aerospaziali russe si è schiantato mentre tornava al suo aeroporto di base nella regione di Belgorod. Il pilota è deceduto", ha comunicato il ministero della Difesa russo.Hanno precisato che l'aereo si è schiantato in una zona deserta, non ci sono stati danni al suolo. "Secondo i dati preliminari, la causa del disastro è stata un malfunzionamento tecnico", ha affermato il ministero.

