https://it.sputniknews.com/20230223/russia-aprira-nuove-ambasciate-in-paesi-africani-17015182.html

Russia aprirà nuove ambasciate in paesi africani

Russia aprirà nuove ambasciate in paesi africani

La Russia si sta preparando ad aprire nuove ambasciate in paesi africani, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov in un'intervista a... 23.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-23T17:57+0100

2023-02-23T17:57+0100

2023-02-23T17:57+0100

russia

africa

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/341/64/3416449_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_730af31c49521e893488368190ca0fb1.jpg

Ha ricordato che in seguito ai risultati del vertice Russia-Africa tenutosi a Sochi nel 2019, sono state prese decisioni "anche sull'ampliamento della presenza diplomatica russa nel continente"."Come parte delle istruzioni pertinenti, il ministero degli Esteri russo sta lavorando per aprire nuove ambasciate russe in un certo numero di paesi africani. Vi informeremo sui paesi in cui apriremo le nostre missioni diplomatiche quando saranno concordati aspetti legali, di protocollo e di altro tipo con le autorità dei rispettivi stati", ha detto Bogdanov.In materia di "geografia" e dimensioni delle missioni diplomatiche, ha aggiunto, la Russia procede "sia dalla presenza di interessi nazionali, dalla quantità di lavoro richiesta e, soprattutto, dalla disponibilità dei partner al dialogo e all'interazione aperti".“In termini di garanzia di un'adeguata protezione delle nostre ambasciate e del loro personale, posso affermare che questo argomento è una priorità per noi, pertanto il problema della sicurezza è sotto costante controllo e adottiamo regolarmente misure preventive e rispondiamo prontamente a qualsiasi cambiamento della situazione intorno le nostre missioni estere", ha sottolineato Bogdanov.

russia

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, africa, politica