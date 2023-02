https://it.sputniknews.com/20230223/presidente-rumeno-esprime-preoccupazione-per-minacce-esterne-allordine-costituzionale-in-moldavia-17015598.html

Presidente rumeno esprime preoccupazione per minacce esterne all'ordine costituzionale in Moldavia

romania

moldavia

russia

politica

Il presidente moldavo Maia Sandu è a Bucarest in visita ufficiale."Le minacce esterne all'ordine democratico costituzionale della Moldavia destano particolare preoccupazione... Ribadisco la ferma condanna della Romania per qualsiasi tentativo di destabilizzazione da parte della Russia. Allo stesso tempo, la Romania rimane particolarmente vigile nei confronti delle azioni ibride della Russia, che qui si stanno intensificando", ha affermato Iohannis in un briefing dopo aver incontrato Sandu.Secondo lui, i tentativi di destabilizzazione sono sostenuti da una maggiore propaganda filo-russa, il cui scopo sarebbe quello di minare la solidarietà della Moldavia e dei suoi partner internazionali. Il presidente della Romania ha assicurato che la Moldavia non è sola di fronte alle sfide che deve affrontare.In precedenza, Sandu aveva affermato che nella repubblica si stavano preparando tentativi di rovesciare l'ordine costituzionale, ha invitato il parlamento a inasprire la legislazione sulla sicurezza. Prima di questo, Volodymyr Zelensky, durante un discorso al Consiglio europeo, ha affermato che l'intelligence ucraina aveva precedentemente intercettato il presunto "piano della Federazione Russa" per "distruggere l'ordine democratico" in Moldavia, la parte ucraina ha avvertito la leadership moldava. Sandu ha osservato che i materiali ricevuti dai partner ucraini contengono istruzioni sulle regole per l'ingresso in Moldavia per i cittadini di Russia, Bielorussia, Serbia e Montenegro, tutte le agenzie governative stanno lavorando per prevenire queste minacce e tenere sotto controllo la situazione. Il primo vice primo ministro e ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic, in risposta alla dichiarazione di Sandu, ha rivendicato prove.

