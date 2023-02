https://it.sputniknews.com/20230223/paesi-g7-continueranno-a-lavorare-per-garantire-funzionamento-tetto-al-prezzo-su-risorse-russe-17015468.html

Paesi G7 continueranno a lavorare per garantire funzionamento tetto al prezzo su risorse russe

Paesi G7 continueranno a lavorare per garantire funzionamento tetto al prezzo su risorse russe

I paesi del G7 continueranno a lavorare per garantire i price cap sull'energia dalla Russia e prevenire i tentativi di aggirarli, hanno affermato i ministri... 23.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-23T19:14+0100

2023-02-23T19:14+0100

2023-02-23T19:14+0100

g7

russia

sanzioni

petrolio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/17/17015310_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3b4086f52191bfe91b6ac9ed079af9e.jpg

"Continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per far rispettare i prezzi massimi del petrolio e dei prodotti petroliferi e prevenire i tentativi di aggirare questa misura", afferma la nota.I partecipanti all'incontro hanno osservato che "le misure sanzionatorie dirette contro la Russia non mirano ad aumentare l'instabilità energetica e alimentare, mentre queste misure mirano a limitare la capacità della Russia di ricevere profitti inaspettati dalle variazioni dei prezzi mondiali del petrolio".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

g7, russia, sanzioni, petrolio