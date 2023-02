Minsk e Gazprom hanno raggiunto l'accordo sul prezzo del gas

https://it.sputniknews.com/20230223/minsk-e-gazprom-hanno-raggiunto-laccordo-sul-prezzo-del-gas-17014170.html

Il ministro dell'Energia della Bielorussia Viktor Karankevich ha affermato che il governo della Bielorussia e Gazprom hanno firmato un protocollo sulla... 23.02.2023, Sputnik Italia

"È stato firmato un protocollo tra Gazprom e il governo della Bielorussia sulla procedura per la fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale alla Bielorussia e il livello di ricarico sul gas naturale venduto da Gazpromtransgaz Bielorussia agli acquirenti nella Repubblica di Bielorussia per il 2023-2025, ", ha comunicato il ministero dell'Energia bielorusso.Il dicastero sottolinea che "in conformità con il documento, il prezzo del gas per la Bielorussia è formato in rubli russi e concordato in base alle condizioni del 2022".A dicembre, il primo ministro della Bielorussia Roman Golovchenko ha riferito che Mosca e Minsk hanno fissato il prezzo del gas per la repubblica per tre anni. Successivamente, il ministro dell'Energia della Federazione Russa Nikolay Shulginov ha affermato che il prezzo del gas russo per la Bielorussia nel 2023 è stato concordato al livello dello scorso anno, calcolato in rubli.All'inizio di febbraio, è emerso dai materiali di Gazprom che la società e la sua filiale Gazprom Transgaz Belarus hanno esteso i contratti per la fornitura di gas alla Bielorussia per il 2023-2025 e il suo transito attraverso il paese nel 2023. I dettagli non sono stati resi noti.Il prezzo del gas per la Bielorussia nel 2022 è stato concordato al livello del 2021: 128,52 dollari per mille metri cubi. Da aprile Minsk è passata al pagamento delle materie prime in rubli russi. Sono stati inoltre firmati accordi intergovernativi che determinano le condizioni per fissare il prezzo del gas russo per la Bielorussia e pagarlo fino alla fine del 2022 in rubli russi.

