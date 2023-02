Min.Difesa russo: Kiev sta preparando una provocazione contro la Transnistria

https://it.sputniknews.com/20230223/mindifesa-russo-kiev-sta-preparando-una-provocazione-contro-la-transnistria-17013595.html

Il regime di Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria, ha affermato il ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram. 23.02.2023, Sputnik Italia

"Secondo le informazioni a disposizione, nel prossimo futuro il regime di Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Repubblica Moldava di Transnistria, che sarà condotta da unità delle Forze Armate dell'Ucraina, anche con il coinvolgimento della formazione nazionalista Azov*", si legge nel rapporto.Come pretesto per l'invasione, Kiev progetta di organizzare una "offensiva delle truppe russe" dal territorio della Transnistria. Per fare questo, i sabotatori si indosseranno le uniformi militari russe, ha aggiunto il dipartimento.Il Ministero della Difesa ha sottolineato che sta monitorando da vicino la situazione al confine tra Ucraina e Repubblica Moldava di Transnistria ed è pronto a rispondere a qualsiasi cambiamento della situazione.La Transnistria, la cui popolazione è per il 60% russa e ucraina, chiese la secessione dalla Moldavia ancora prima del crollo dell'URSS, temendo che la Repubblica si unisse alla Romania sull'onda del nazionalismo. Nel 1992, dopo un fallito tentativo da parte delle autorità moldave di risolvere il problema con la forza, la regione è diventata praticamente un territorio non controllato da Chisinau. La pace nella zona del conflitto è sostenuta da forze congiunte di mantenimento della pace, compresa la task force delle truppe russe, erede della 14a Armata di armi combinate, trasferita sotto la giurisdizione della Russia dopo il crollo dell'URSS.

