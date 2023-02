https://it.sputniknews.com/20230223/lukashenko-esorta-ad-ascoltare-la-posizione-della-cina-sullucraina-17014978.html

Lukashenko esorta ad ascoltare la posizione della Cina sull'Ucraina

Se la posizione della Cina sul conflitto in Ucraina non sarà presa in considerazione, ciò porterà a gravi conseguenze, ha affermato il presidente bielorusso... 23.02.2023, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

bielorussia

cina

Rispondendo a una domanda di un giornalista cinese sul ruolo della Cina nella risoluzione dei problemi internazionali, il presidente bielorusso ha sottolineato di valutarlo in modo molto semplice: nessun problema al mondo può essere risolto oggi senza la partecipazione della Cina."La Cina è diventata un paese globale con una propria politica globale. So che oggi o domani Xi Jinping farà una dichiarazione o un discorso sul conflitto in Ucraina. Si prega di notare che questo è un passo così insolito per la politica cinese. I cinesi sono sempre cauti e prudenti. Non si intromettono dove non è necessario. Se capiscono che questo non darà il risultato desiderato e richiesto, non prenderanno nemmeno provvedimenti in questa direzione", ha detto Lukashenko.Il leader bielorusso ha espresso fiducia che se la Cina decidesse di esprimere la sua posizione in questo modo, dalle labbra del più alto funzionario, Xi Jinping, avrebbe conseguenze serie.“E se questo messaggio che esce dalle labbra del leader cinese non viene ascoltato da coloro a cui è rivolto, ciò avrà anche conseguenze serie. Pertanto, solo guardando avanti, consiglio a coloro a cui saranno rivolte le parole di Xi Jinping prenderli sul serio e compiere determinati passi. Questa sarà una voce seria in nome della pace in questa regione", ha affermato.Allo stesso tempo, il capo di Stato bielorusso è convinto che l'imminente dichiarazione del presidente della Repubblica popolare cinese non sarà finalizzata allo scontro, contrariamente al recente discorso del presidente Usa Joseph Biden a Kiev. "Sono sicuro che questo discorso sarà il coronamento dell'intera politica amante della pace della Cina. Ne sono convinto al 100%. Semplicemente non può essere altrimenti. Questo è un esempio di questa politica amante della pace", ha detto Lukashenko.

