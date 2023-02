L'81% dei russi ha reagito positivamente al messaggio di Putin

https://it.sputniknews.com/20230223/l81-dei-russi-ha-reagito-positivamente-al-messaggio-di-putin-17013871.html

Un sondaggio condotto dal Centro russo per la ricerca dell'opinione pubblica (VTsIOM) ha mostrato che l'81% dei russi che hanno guardato il messaggio del... 23.02.2023, Sputnik Italia

Per il 45% degli intervistati il ​​messaggio è stato del tutto positivo. Un altro 36% ha valutato il proprio atteggiamento come "piuttosto positivo". Un'impressione negativa o "piuttosto negativa" del messaggio è stata segnalata dall'11% degli intervistati.Il 3% era indifferente a quanto detto dal presidente russo.La maggior parte dei partecipanti al sondaggio (78%) ha notato che il presidente è stato onesto e sincero durante il suo discorso, un altro 9% pensa il contrario.Il capo dello stato ha spiegato in maniera chiara e trasparente la sua posizione, ritiene l'88% degli intervistati. Circa la metà degli intervistati (52%) ritiene che il discorso di Putin sia stato interessante e abbia toccato questioni importanti.Lo studio è stato condotto il 21 febbraio 2023 durante la trasmissione del discorso presidenziale all'Assemblea federale.Lo studio, basato sul metodo di visualizzazione del materiale video con test di reazione, si è svolto in 10 città della Russia, vi hanno preso parte 129 cittadini adulti della Federazione Russa.

