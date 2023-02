https://it.sputniknews.com/20230223/il-tesoro-degli-stati-uniti-ha-riconosciuto-la-resilienza-delleconomia-russa-alle-sanzioni-17015083.html

Il Tesoro degli Stati Uniti ha riconosciuto la resilienza dell'economia russa alle sanzioni

L'economia russa sotto la pressione delle sanzioni statunitensi è in condizioni migliori del previsto, ha affermato il segretario al Tesoro americano Janet... 23.02.2023, Sputnik Italia

"A mio avviso, le nostre sanzioni hanno finora avuto un impatto negativo molto significativo sulla Russia. Anche se l'economia russa sta reggendo meglio di quanto inizialmente previsto in qualche modo, la Russia sta attualmente registrando un significativo deficit di bilancio", ha detto Yellen in una conferenza stampa a Bangalore in vista della prima riunione dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali del G20 prevista per il 24 e 25 febbraio.Ha osservato che a causa "delle nostre sanzioni e dei nostri controlli sulle esportazioni, è estremamente difficile per lei (Russia) ottenere i materiali necessari per rifornire le scorte di munizioni e, ad esempio, per riparare più di 9.000 carri armati"."Vediamo che questo ha portato a un deflusso di alcuni dei più qualificati scienziati e imprenditori dall'economia russa, un esodo di investimenti esteri. La Russia sta riducendo le sue riserve nel suo fondo sovrano. Quindi il prezzo massimo che abbiamo posto sul petrolio russo sta chiaramente riducendo significativamente le entrate della Russia", ha aggiunto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti.

