Crisi ucraina, si apre un nuovo fronte in Transnistria?

Il dicastero militare russo ha rilevato movimenti delle forze armate ucraine a ridosso del confine tra l'Ucraina e la Transnistria. 23.02.2023, Sputnik Italia

La crisi ucraina potrebbe aggravarsi con l'apertura di un nuovo fronte in Transnistria. Il dicastero della Difesa di Mosca ha notato una concentrazione delle forze armate ucraine, mezzi e uomini, vicino al confine tra Ucraina e la Transnistria, piccola repubblica indipendentista della Moldavia.Secondo la leadership militare russa, l'attuazione della prevista provocazione da parte dell'Ucraina è una minaccia diretta per le forze di pace russe di stanza in Transnistria.

