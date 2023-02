https://it.sputniknews.com/20230222/wang-yi-cina-e-russia-impegnati-per-un-mondo-multipolare-17011915.html

Wang Yi: Cina e Russia impegnati per un mondo multipolare

Cina e Russia, nonostante la volatilità della situazione internazionale, mantengono la determinazione strategica e si muovono fermamente in linea con la... 22.02.2023, Sputnik Italia

russia

cina

politica

"Grazie alla direzione strategica del presidente Xi Jinping e del presidente Putin, le relazioni sino-russe di partenariato globale e cooperazione strategica nella nuova era mantengono un elevato slancio di sviluppo. Nonostante la situazione internazionale instabile, Cina e Russia hanno sempre mantenuto una determinazione strategica , si muovono con fermezza e fiducia in linea con la formazione di un mondo multipolare, rimangono impegnati per il multipolarismo", ha detto Wang Yi in un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Mosca.Ha aggiunto che Pechino e Mosca rivelano costantemente il potenziale della cooperazione multiforme tra i due paesi.

russia

cina

russia, cina, politica