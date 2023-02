https://it.sputniknews.com/20230222/vertice-lavrov-wang-yi-al-tavolo-piano-cinese-di-pace-in-ucraina-e-protezione-interessi-russia-cina-17011534.html

Vertice Lavrov-Wang Yi: al tavolo piano cinese di pace in Ucraina e protezione interessi Russia-Cina

Vertice Lavrov-Wang Yi: al tavolo piano cinese di pace in Ucraina e protezione interessi Russia-Cina

Mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov incontrerà Wang Yi, capo dell'Ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito... 22.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-22T08:55+0100

2023-02-22T08:55+0100

2023-02-22T08:55+0100

russia

cina

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/16/17011514_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_75428111778107bb79549e06a472d52a.jpg

La scorsa settimana, Wang Yi si è recato in Francia, Italia e Ungheria. Inoltre, ha preso parte alla 59a Conferenza sulla sicurezza di Monaco, a margine della quale ha tenuto una serie di incontri, tra cui con il segretario di Stato americano Antony Blinken, il ministro degli Esteri britannico James Cleverley, il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba, il capo dei servizi esteri dell'UE Josep Borrell.Nella gerarchia informale del partito-stato della Cina, Wang Yi è il diplomatico di rango più alto del Paese, che sovrintende alle questioni più importanti della politica estera della Cina e delle sue relazioni con le principali potenze mondiali. Nel suo grado informale, è superiore al ministro degli Esteri cinese Qin Gang, poiché Wang Yi è un membro dell’ufficio politico di 24 seggi (Politburo del PCC) ed è il segretario del gruppo direttivo per la politica internazionale del Comitato centrale del PCC, presieduto dal presidente cinese Xi Jinping.Secondo il ministero degli Esteri cinese, Wang Yi discuterà questioni internazionali e regionali di attualità con la parte russa durante la sua visita. La missione diplomatica cinese ha aggiunto che Pechino intende utilizzare questa visita per garantire lo sviluppo stabile delle relazioni russo-cinesi nella direzione indicata dai leader dei due Paesi, nonché per proteggere i giusti interessi dei due Stati.Wang Yi è arrivato a Mosca il 21 febbraio. Ieri, Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ha avuto colloqui con il diplomatico. In questo incontro, Wang Yi ha sottolineato che le relazioni sino-russe sono "forti come una roccia" e "resisteranno alla prova nella mutevole situazione internazionale". Secondo lui, Pechino è pronta, insieme a Mosca, a difendere risolutamente gli interessi nazionali e promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in tutti i settori.Secondo il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov non ha escluso la possibilità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e Wang Yi.Si presume che uno degli argomenti chiave dei negoziati tra Lavrov e Wang Yi sarà il piano di pace l'Ucraina, preparato dalla Cina. Il 18 febbraio, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Wang Yi ha affermato che le autorità cinesi, nell'anniversario dell'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, prepareranno un documento sulla posizione della Cina sulla risoluzione della crisi ucraina. Come ha sottolineato il diplomatico, anche nelle situazioni più difficili “è necessario dare una possibilità alla pace”. Ha osservato che questo documento si baserà sulle proposte di Xi Jinping.

russia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, cina, politica