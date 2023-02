https://it.sputniknews.com/20230222/putin-russia-e-cina-continuano-a-sviluppare-relazioni-17012451.html

Putin: Russia e Cina continuano a sviluppare relazioni

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto colloqui a Mosca oggi con il capo della diplomazia di Pechino Wang Yi. 22.02.2023, Sputnik Italia

A margine dei colloqui con il ministro degli Esteri cinese, il capo di Stato russo Vladimir Putin ha dichiarato che le relazioni russo-cinesi si stanno sviluppando come previsto e si "stanno raggiungendo nuovi traguardi." Nell'ambito di un difficile contesto internazionale, Putin ha rilevato che "la Russia è grata alla Cina per il lavoro congiunto" e "la cooperazione tra la Federazione Russa e la Cina è molto importante per stabilizzare la situazione internazionale."A sua volta il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha evidenziato come le relazioni tra la Federazione Russa e la Cina non sono scalfite dalle pressioni di terze parti, aggiungendo che "Pechino è pronta a rafforzare la cooperazione strategica con Mosca nell'interesse dei nostri Paesi e del mondo intero."

