ONU invita nuovamente a fornire assistenza alla Siria nonostante le sanzioni

"Prendendo atto delle ulteriori esenzioni umanitarie annunciate dai principali donatori in risposta al terremoto, il vice inviato speciale Rochdi ha esortato i paesi donatori a garantire che tutte le esenzioni umanitarie pertinenti dovute a sanzioni che potrebbero ostacolare la risposta umanitaria siano pienamente utilizzate", si legge nel documento.In precedenza, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno annunciato di aver rimosso le attività di elinizaione di conseguenze del terremoto dalle sanzioni contro la Siria fino ad agosto. Corinne Fleischer, direttore regionale del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite in Medio Oriente, ha affermato che alcune sanzioni contro la Siria dovrebbero essere revocate in modo che la comunità umanitaria possa fornire medicinali e fertilizzanti al paese dopo il terremoto.Terremoti di magnitudo 7.7 e 7.6 si sono verificati uno dopo l'altro il 6 febbraio nel sud-est della Turchia, hanno colpito anche la Siria. Secondo il presidente turco Tayyip Erdogan, le scosse sono state le più forti dal 1939, le ha definite "la catastrofe del secolo". Secondo gli ultimi dati, sono morte più di 35mila persone. Le scosse, seguite da centinaia di scosse di assestamento, sono state avvertite in 10 province del Paese e negli Stati limitrofi, compresa la Siria, dove, secondo i dati ufficiali, il bilancio delle vittime ha superato 1,4mila, quasi 2,5mila feriti e feriti. Allo stesso tempo, secondo le ultime informazioni dell'OMS, in questo Paese sono morte circa 8,5mila persone.

