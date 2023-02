https://it.sputniknews.com/20230222/mosca-non-intende-cambiare-la-dottrina-nucleare-dopo-la-decisione-sul-new-start-17012211.html

Mosca non apporterà modifiche alla dottrina nucleare dopo la decisione di sospendere la partecipazione al trattato New START, ha detto ai giornalisti il... 22.02.2023, Sputnik Italia

"Non è previsto", ha detto Ryabkov, rispondendo alla domanda pertinente."Se la situazione lo richiede, verrà effettuata un'ulteriore analisi. Generalmente diciamo che le possibili contromisure al comportamento inaccettabile degli Stati Uniti saranno elaborate e studiate su base continuativa. Ma non ci sono assolutamente motivi per trarre tali conclusioni ora", ha aggiunto.

