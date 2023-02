In questa infografica un po' di numeri e dati sull'economia russa e sulle sanzioni occidentali introdotte contro Mosca a seguito del conflitto ucraino.

Dopo un anno di operazione militare speciale in Ucraina e le numerose e pesanti sanzioni occidentali, che secondo Biden avrebbero dovuto far diventare la... 22.02.2023, Sputnik Italia

L'economia russa resiste alle sanzioni occidentali

Dopo un anno di operazione militare speciale in Ucraina e le numerose e pesanti sanzioni occidentali, che secondo Biden avrebbero dovuto far diventare la Russia un "paria", l'economia russa non è affondata e resiste.