Le sanzioni dell'UE contro la Russia sono "inciampate" di nuovo sulla posizione di Ungheria

Le sanzioni dell'UE contro la Russia sono "inciampate" di nuovo sulla posizione di Ungheria

L'Ungheria si era opposta alla proposta di Polonia e Stati baltici di semplificare l'imposizione di sanzioni contro i familiari e la cerchia delle persone più... 22.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-22T10:42+0100

2023-02-22T10:42+0100

2023-02-22T10:42+0100

Gli Stati baltici e la Polonia vogliono facilitare l'imposizione di sanzioni ai membri della famiglia e all'entourage delle persone più ricche della Federazione Russa, ma stanno affrontando la resistenza dell'Ungheria.Secondo quanto riferito, l'UE potrebbe congelare i beni e imporre un divieto di visto a "importanti uomini d'affari che lavorano in Russia" secondo le regole attuali. Tuttavia, secondo una proposta a disposizione del giornale, Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia vogliono ampliare questa definizione per includere "parenti stretti o altre persone che ne beneficiano".Secondo Politico, sullo sfondo della situazione in Ucraina, l'UE ha già imposto sanzioni a oltre 1,4mila individui associati alla Federazione Russa, molti dei quali sono imprenditori russi. Secondo i documenti ottenuti dal giornale, altre 96 persone potrebbero essere incluse nel prossimo pacchetto di sanzioni.Come notato, l'inclusione dei familiari degli imprenditori e delle persone ad essi associate "consentirebbe di sanzionare altre migliaia di persone senza la necessità di dimostrare la loro diretta partecipazione" al conflitto in Ucraina o "le loro azioni nell'interesse economico della Federazione Russa .""Tuttavia, in una riunione di martedì in cui gli ambasciatori dell'UE hanno discusso del prossimo round di sanzioni, l'Ungheria si è opposta a tali piani", hanno detto i diplomatici citando la pubblicazione.Secondo loro, l'Ungheria ha anche insistito sull'esclusione di quattro persone dall'elenco delle sanzioni già esistente. I loro nomi non sono resi noti.Come osserva Politico, la questione "alimenta le tensioni" ed è probabile che sarà oggetto di un altro acceso dibattito mercoledì durante una riunione degli ambasciatori dell'UE."Durante questo incontro, discuteranno non solo di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma anche del cosiddetto prolungamento di oltre 1.400 nomi già presenti nell'elenco in modo che rimangano sotto sanzioni", afferma il rapporto.Come notato, l'Ungheria vuole utilizzare l'incontro come leva per rimuovere dall'elenco quattro persone specifiche prima di accettare un'estensione delle attuali misure restrittive."Se l'Ungheria blocca l'estensione delle sanzioni e si rifiuta di scendere a compromessi, più di 1.400 persone verranno rimosse dalla lista", hanno avvertito i diplomatici.

