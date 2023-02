https://it.sputniknews.com/20230222/in-africa-iniziano-le-esercitazioni-navali-di-russia-sudafrica-e-cina-17012790.html

In Africa iniziano le esercitazioni navali di Russia, Sudafrica e Cina

In Africa iniziano le esercitazioni navali di Russia, Sudafrica e Cina

La cerimonia ufficiale di apertura delle esercitazioni navali trilaterali di Russia, Sudafrica e Cina si è svolta in Sudafrica, ha riferito il ministero della... 22.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-22T18:16+0100

2023-02-22T18:16+0100

2023-02-22T18:16+0100

russia

cina

sudafrica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/10538509_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_428a92a6aace49f460df9aa1cff6d582.jpg

"Oggi, nel porto di Richards Bay della Repubblica del Sudafrica, si è svolta una solenne cerimonia di apertura di un'esercitazione navale trilaterale, alla quale partecipano navi della Marina russa, delle Forze di difesa nazionale sudafricane e della Marina dell'Esercito popolare di liberazione della Cina", ha riferito il dipartimento.Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il comandante in capo della marina russa, l'ammiraglio Nikolay Evmenov, il vice comandante in capo della marina cinese, il vice ammiraglio Li Yujie, il vice capo del comando congiunto del Sudafrica, il contrammiraglio Bubele Mhlana, e altri ospiti d'onore. La Marina brasiliana è presente all'esercitazione in qualità di osservatore.Parlando al pubblico, Evmenov ha espresso il suo profondo interesse a rafforzare la cooperazione navale con i marinai cinesi e sudafricani.Dalla Flotta russa nelle esercitazioni sono coinvolte: la fregata Admiral Gorshkov, che effettua il primo viaggio a lunga distanza con missili ipersonici Zirkon, e la petroliera media Kama della Flotta del Nord. La Marina cinese è rappresentata dalla fregata Rizhao, il cacciatorpediniere Huainan e la nave da rifornimento Kekesilihu, la Marina sudafricana - dalla fregata Mendy.La parte attiva delle esercitazioni si svolgerà dal 25 al 27 febbraio. I marinai dei tre paesi effettueranno tiri congiunti di artiglieria, eserciteranno elementi di manovra tattica, azioni di gruppi durante la ricerca e il rilascio di una nave catturata, prestando assistenza a una nave in pericolo e respingeranno anche attacchi simulati per mezzo di aerei attacco.

russia

cina

sudafrica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, cina, sudafrica, difesa