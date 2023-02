https://it.sputniknews.com/20230221/stoltenberg-teme-che-la-cina-fornisca-assistenza-letale-alla-russia-17010380.html

Stoltenberg teme che la Cina fornisca assistenza "letale" alla Russia

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che l'alleanza è preoccupata per la possibilità che la Cina fornisca armi alla Russia. 21.02.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva minacciato la Cina di "conseguenze reali" in caso di forniture di armi alla Russia, ma si è rifiutato di svelare i dettagli."Siamo anche sempre più preoccupati che la Cina possa pianificare di fornire assistenza militare" letale "alla Russia", ha affermato dopo i colloqui a Bruxelles con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e l’alto rappresentante per gli affari esteri dell'UE Josep Borrell.Secondo Blinken, finora le società private cinesi hanno fornito alla Russia al limite un supporto "non letale". Successivamente, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato che gli Stati Uniti, non la Cina, forniscono armi al campo di battaglia del conflitto ucraino, Washington dovrebbe smettere di diffondere disinformazione e applicare la responsabilità ad altri.

