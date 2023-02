https://it.sputniknews.com/20230221/russia-non-deve-mostrare-armi-nucleari-agli-usa-durante-loperazione-speciale--17010690.html

Russia non deve mostrare armi nucleari agli USA durante l'operazione speciale

Russia non deve mostrare armi nucleari agli USA durante l'operazione speciale

La sospensione della partecipazione al Trattato di riduzione delle armi strategiche (New START) è una decisione giusta, siccome le ispezioni americane dei siti... 21.02.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un messaggio all'Assemblea federale che la Federazione Russa sospende la partecipazione al Trattato New START, osservando che non solo gli Stati Uniti, con i quali è stato firmato questo trattato, ma anche i paesi della NATO come Francia e Gran Bretagna hanno arsenali nucleari."Secondo me, questo è un passo tempestivo. È difficile immaginare che nell'attuale conflitto e con tale sostegno a Kiev da parte di Washington, gli ispettori americani fossero nelle nostre strutture militari strategiche", ha detto Vinokurov.Parlando della richiesta di Putin di collegare Londra e Parigi allo START, il diplomatico militare ha osservato che in questo modo la Russia risponde "con la stessa moneta" agli Stati Uniti, che si rifiutano di firmare un nuovo trattato sul controllo degli armamenti strategici a meno che la Cina non vi compaia. Tuttavia, dubita che la Francia e il Regno Unito vorranno aderire al trattato New START."Rifiuteranno, perché si vergogneranno persino di mostrare ciò che hanno lasciato. Né i francesi né gli inglesi possono vantarsi oggi dei loro arsenali nucleari, ma, tuttavia, è importante per noi che siano presenti allo START quando si tratterà di un dialogo a tutti gli effetti nel campo della riduzione strategica degli armamenti offensivi tra la Russia e l'Occidente", ha affermato Vinokurov.L'8 aprile 2010 è stato firmato a Praga (Repubblica Ceca) l'accordo tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti sulle misure per ridurre e limitare ulteriormente gli armamenti offensivi strategici.Secondo i suoi termini, ciascuna parte avrebbe dovuto i propri arsenali nucleari in modo che in sette anni e oltre, il numero totale di armi non superi i 700 missili balistici intercontinentali, missili balistici lanciati da sottomarini e bombardieri pesanti, nonché 1.550 testate e 800 lanciatori dispiegati e non dispiegati.Il 3 febbraio 2021 Mosca e Washington si sono scambiate note sull'espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sulla proroga quinquennale del Trattato.

russia, usa, difesa