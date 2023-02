https://it.sputniknews.com/20230221/putin-annuncia-il-messaggio-allassemblea-federale-17008611.html

Putin annuncia il messaggio all'Assemblea federale

Il presidente russo Vladimir Putin tiene il discorso all'Assemblea federale. Questo sarà il primo tale messaggio dall'inizio dell'operazione speciale russa in... 21.02.2023, Sputnik Italia

Putin inizia il discorso con il tema dell'operazione militare speciale in Ucraina.Il presidente russo ha parlato del ruolo dell'occidente negli attuali eventi in Ucraina.Putin ha ricordato che prima dell'inizio dell'operazione militare speciale ci sono stati tentativi di negoziare da parte della Russia, respinti dall'Occidente.Parlando degli aiuti occidentali a Kiev, Putin ha osservato che gli aiuti ai paesi poveri sono molto inferiori.Putin sottolinea che la Russia non è in guerra con il popolo ucraino, questo è diventato ostaggio del regime di Kiev e dei padroni occidentali che hanno occupato questo paese.Putin richiama attenzione ai simboli che usano i combattenti ucraini.Putin ha commentato possibili invii di armi più potenti a Kiev.Il presidente russo ha sottolineato che lo stato non interferisce nella vita privata, ma proteggerà i bambini dalla propaganda Lgbt.Putin ha ringraziato il popolo russo per la comprensione della necessità dell'operazione militare speciale.Il capo di stato ha ringraziato i cittadini di nuove regioni della Russia per la loro scelta espressa ai referendum sull'adesione alla Russia.Putin ha annunciato il minuto di silenzio per i caduti nel Donbass.Il presidente ha sollevato il tema delle sanzioni occidentali imposte nel tentativo di far crollare l'economia russa.Putin ha menzionato anche la "dedollarizzazione" negli scambi commerciali russi, dovuta alle azioni degli Stati Uniti e i suoi alleati.Putin ha affermato che la Russia sta de facto entrando in un nuovo ciclo di sviluppo economico, ci sono tutte le opportunità per una svolta in molti settori.Putin ha affermato che l'immagine dell'Occidente come rifugio sicuro si è rivelata solo "un fantasma, un falso", ha incaricato il Consiglio dei ministri di presentare ulteriori misure per "deoffshorizzare" l'economia, osservando che le società dovrebbero operare nella giurisdizione russa.Putin ha annunciato le prossime elezioni presidenziali nel Paese.Putin ha citato Petr Stolypin, il primo ministro dell'Impero Russo all'inizio del XX secolo:Il presidente russo ha parlato delle ispezioni dei siti di deterrenza strategica:E ha annunciato che sospende la sua partecipazione al trattato New START.

