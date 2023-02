https://it.sputniknews.com/20230221/putin-annuncia-che-russia-sospende-la-sua-partecipazione-al-trattato-new-start-17009517.html

Putin annuncia che Russia sospende la sua partecipazione al trattato New START

Putin annuncia che Russia sospende la sua partecipazione al trattato New START

Il presidente russo ha sottolineato che Mosca non abbandona ma sospende la sua partecipazione al trattato sulla riduzione delle armi nucleari firmato da Stati... 21.02.2023, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti, attraverso la NATO, stanno spingendo un ultimatum a Mosca sul trattato New START, ha detto il presidente russo. Washington chiede l'adempimento di tutti i punti, mentre lui stesso intende "comportarsi come vuole".Prima di tornare alla discussione del trattato, dobbiamo capire come rendere conto degli arsenali nucleari di Francia e Gran Bretagna, ha spiegato Putin.Ha osservato che le persone in Occidente che vogliono infliggere una sconfitta strategica alla Russia e vogliono visitare i siti militari russi con un'ispezione "non sono affatto stupide".Washington sta pensando a un test naturale delle armi nucleari, tali informazioni sono già noti, ha affermato il presidente.Ha aggiunto che il ministero della Difesa e Rosatom devono essere pronti a testare armi nucleari se lo fanno prima gli Stati Uniti.La storia del trattatoIl Trattato tra Russia e Stati Uniti sull'ulteriore riduzione e limitazione delle armi strategiche offensive (Trattato START-2) è stato firmato dai presidenti di Russia e Stati Uniti il ​​3 gennaio 1993 a Mosca.Parte integrante del Trattato START-2 è il Memorandum d'intesa sulla registrazione di testate e dati sui bombardieri pesanti; Protocollo sulle procedure che disciplinano l'eliminazione dei missili balistici intercontinentali pesanti e la conversione dei loro lanciatori di silo; Protocollo sulle esibizioni e le ispezioni dei bombardieri pesanti, protocollo al trattato del 3 gennaio 1993, firmato a New York il 26 settembre 1997.La disposizione principale del trattato START-2 era l'obbligo della Russia e degli Stati Uniti di ridurre il numero di testate sui lanciatori strategici a un livello di 3-3,5 mila unità. Allo stesso tempo, secondo il documento, i missili balistici marittimi non possono trasportare più di 1.750 testate. Un'altra disposizione chiave del Trattato era l'obbligo di eliminare tutti i missili balistici terrestri dotati di più di una testata e tutti i missili pesanti. I lanciatori di missili con veicoli a rientro multiplo (MIRV) devono essere eliminati o convertiti in lanciatori di missili monoblocco. Tutti i lanciatori di missili pesanti, così come i missili stessi, dovevano essere distrutti secondo la procedura prevista dal Trattato. L’eccezione è stata fatta per 90 lanciatori, che possono essere convertiti per ospitare missili monoblocco, previa procedura speciale.Il Trattato START-2 prevedeva una notevole accelerazione del programma di riduzione rispetto a quanto originariamente previsto dal Trattato START-1. Alla fine del periodo di sette anni assegnato da START-1 per effettuare riduzioni di testate nucleari al livello di 6.000 unità, cioè entro il 5 dicembre 2001, Russia e Stati Uniti non avrebbero dovuto avere più di 4.250 testate sui vettori schierati. Allo stesso tempo, anche la riduzione del numero di missili pesanti stava accelerando: alla fine del periodo di sette anni, la Russia non avrebbe dovuto avere più di 65 missili pesanti. Il 1° gennaio 2003 è stata fissata come data di ultimazione definitiva delle riduzioni START II.Poiché durante la stesura del Trattato si presumeva che una parte significativa delle riduzioni delle testate potesse essere effettuata rimuovendo le testate dai sistemi dispiegati, il Trattato START-2 ha rimosso quasi tutte le restrizioni alla riduzione del numero di testate elencate dietro i missili balistici. Contemporaneamente all'allentamento delle restrizioni sul numero di testate scariche, il Trattato START-2 ha rimosso il requisito secondo cui quando un missile veniva scaricato per più di due testate, la piattaforma di disimpegno veniva distrutta. Tra le altre cose, è stato rimosso l'obbligo di distruggere la piattaforma di lancio missilistico Minuteman III, che esiste nel trattato START-1.Una differenza significativa tra il nuovo trattato e START-1 è stata la transizione al conteggio del numero di missili da crociera assegnati ai bombardieri in base all'equipaggiamento massimo dei bombardieri. Inoltre, il trattato START-2 ha consentito il riequipaggiamento di un massimo di 100 bombardieri non equipaggiati con missili da crociera lanciati dall'aria (ALCM) per missioni non nucleari, lasciando la possibilità di riattrezzarli per missioni nucleari.Il trattato START-2 avrebbe dovuto entrare in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, ma non prima dell'entrata in vigore del trattato START-1.Il 26 settembre 1997, a New York, il Ministro degli Esteri russo e il Segretario di Stato americano hanno firmato il Protocollo al Trattato START-2, che prevedeva un ritardo di cinque anni nell'attuazione del Trattato - dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2007.Il ritardo era dovuto al fatto che l'attuazione della prima fase dell'attuazione del trattato, conformemente al suo articolo I, avrebbe dovuto essere completata entro sette anni dall'entrata in vigore del trattato START-1 (è entrato in vigore il 5 dicembre 1994), cioè entro il 31 dicembre 2001. Ciò significava che in caso di ratifica del Trattato START-2, ad esempio, nel 1997-1998, il tempo per la sua attuazione sarebbe stato notevolmente ridotto, di tre o quattro anni.La parte russa ha ratificato il trattato in un pacchetto con il protocollo il 14 aprile 2000, a condizione che il trattato ABM fosse mantenuto. Gli Stati Uniti hanno ratificato il Trattato nel gennaio 1996, ma il Trattato nel pacchetto con il Protocollo del 26 settembre 1997 non è stato sottoposto a ratifica e, di conseguenza, è stato considerato non ratificato.Dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato ABM il 13 giugno 2002, la parte russa ha annunciato la cessazione degli obblighi previsti dal trattato START-2.Il 14 giugno 2002, il ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che in relazione alle azioni degli Stati Uniti, "la Federazione Russa rileva l'assenza di qualsiasi prerequisito per l'entrata in vigore del Trattato START-2 e non considera essa stessa non è più vincolata dall'obbligo derivante dal diritto internazionale di astenersi dall'agire che potrebbe privare il presente trattato del suo oggetto e del suo scopo”.

