https://it.sputniknews.com/20230221/putin-annuncera-il-messaggio-allassemblea-federale-17008508.html

Putin annuncerà il messaggio all'Assemblea federale

Putin annuncerà il messaggio all'Assemblea federale

Il presidente russo Vladimir Putin martedì 21 febbraio si rivolgerà all'Assemblea federale con un messaggio. La cerimonia di annuncio si terrà a Mosca e... 21.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-21T08:00+0100

2023-02-21T08:00+0100

2023-02-21T08:01+0100

russia

vladimir putin

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957831_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_839be96bfad21c3d060b3f4d8a03b6a9.jpg

Il messaggio del presidente russo all'Assemblea federale sulla situazione nel Paese, sulle principali direzioni della politica interna ed estera dello Stato è la base per determinare obiettivi strategici, priorità per lo sviluppo socio-economico e garantire la sicurezza nazionale della Russia. Il formato dell'evento è tradizionale, fissato nella costituzione, eppure l'imminente discorso di Putin può essere definito tanto atteso.L'ultima volta che il leader russo ha rivolto un messaggio al parlamento è stato nell'aprile 2021. Come ha osservato il primo vice capo di stato maggiore Sergey Kirienko, questo è un diritto del presidente, che può esercitare "quando lo ritiene opportuno". Lo stesso Putin ha spiegato la lunga pausa tra gli eventi con il fatto che nel 2022 la situazione si stava sviluppando in modo molto dinamico, ed era difficile "fissare risultati e piani specifici per il prossimo futuro in un particolare momento". Invece, ha ripetutamente espresso le tesi più importanti in videomessaggi alla nazione e altri discorsi.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, vladimir putin, politica