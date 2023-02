https://it.sputniknews.com/20230221/il-discorso-di-putin-visto-dalla-cina-sintonia-contro-loccidente-che-divide-e-si-autoesclude-17011092.html

Il discorso di Putin visto dalla Cina: sintonia contro l'Occidente che divide e si autoesclude

Il discorso di Putin visto dalla Cina: sintonia contro l'Occidente che divide e si autoesclude

Il presidente russo Vladimir Putin nel discorso all'Assemblea federale, ha detto: "La posizione della Russia è che non ci può essere divisione tra "paesi...

Zhou Rong, ricercatore senior presso il Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China, ha osservato in un'intervista a Sputnik che su questo punto c'è sintonia tra Russia e Cina.Secondo l'esperto, sia la Cina che la Russia oggi si battono per il multilateralismo e il raggiungimento del bene comune attraverso la cooperazione internazionale, e si oppongono all'egemonismo e all'unipolarismo:Mentre l'Occidente crede che opporsi a Cina e Russia sia "politicamente corretto", le stesse Cina e Russia hanno in comune un altro approccio:

