Cina: gli USA stanno guadagnando dal conflitto in Ucraina

21.02.2023

"Gli Stati Uniti sono il più grande fornitore di armi per il conflitto ucraino. Ieri gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero fornito 500 milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina, ma Washington continua a diffondere false informazioni secondo cui le armi sono fornite dalla Cina. Quali sono le loro intenzioni? Gli Stati Uniti continuano a dire che vogliono proteggere il mondo, ma in realtà stanno facendo molti soldi con la guerra. Le industrie militari statunitensi hanno fatto molti soldi con il conflitto ucraino. Dov'è la loro coscienza?", ha affermato il diplomatico.In precedenza, Reuters aveva riferito che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante una visita a Kiev, ha affermato che l'Ucraina avrebbe ricevuto un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari, che sarebbe stato annunciato martedì.È stato notato che il nuovo pacchetto di assistenza includerà sistemi di razzi a lancio multiplo HIMARS. Allo stesso tempo, il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva precedentemente minacciato la Cina di "conseguenze reali" in caso di forniture di armi alla Russia, ma si è rifiutato di discutere i dettagli.Dall'inizio della crisi in Ucraina, i paesi della NATO hanno pompato armi a Kiev. La Russia ha inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Ha avvertito che mentre l'Occidente pompava sempre più armi a lungo raggio in Ucraina, gli obiettivi geografici dell'operazione speciale si stavano allontanando sempre di più dalla linea attuale.

