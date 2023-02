Borrell: Wang Yi ha chiesto a UE perché è impossibile armare la Russia ma ciò non riguarda l'Ucraina

https://it.sputniknews.com/20230221/borrell-wang-yi-ha-chiesto-a-ue-perche-e-impossibile-armare-la-russia-ma-cio-non-riguarda-lucraina-17010474.html

"Devo ammettere che abbiamo avuto a lungo buoni rapporti con il consigliere di Stato Wang Yi, anche quando ero ministro degli Affari esteri della Spagna, e lui era a capo del ministero degli Esteri cinese. Abbiamo avuto una conversazione franca a Monaco. È stato molto chiaro, Non posso ripetere le sue parole ma ha detto che la Cina non dà armi a un paese che è in guerra. Ha detto che non danno armi alla Russia e non lo faranno. Questo è quello che mi ha detto, sottolineando che questo è il principio della politica estera cinese", ha affermato il capo della diplomazia Ue.Secondo Borrell, Wang Yi gli ha chiesto perché fosse preoccupato per il tema delle forniture di armi alla Russia, se l'UE invia armi all'Ucraina. "A proposito, ha chiesto: "Perché sei preoccupato che io possa dare armi alla Russia, se dai armi all'Ucraina?" Ho dovuto spiegargli una grande differenza, dirgli quale minaccia rappresenta per noi la guerra in Ucraina”, ha aggiunto il capo della diplomazia Ue.In precedenza, il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva affermato che la Cina avrebbe preso in considerazione la possibilità di fornire assistenza militare alla Russia.

