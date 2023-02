https://it.sputniknews.com/20230221/ambasciatore-usa-a-mosca-convocato-dal-ministero-degli-esteri-russo-17010022.html

Ambasciatore USA a Mosca convocato dal ministero degli Esteri russo

il capo della missione diplomatica americana è stato convocato presso il ministero degli Esteri russo a causa del crescente coinvolgimento degli Stati Uniti... 21.02.2023, Sputnik Italia

La nota di protesta consegnata all'ambasciatore sottolinea che le forniture di armi delle forze armate ucraine, nonché il trasferimento delle designazioni degli obiettivi per gli attacchi contro le infrastrutture militari e civili russe, dimostrano chiaramente l'incoerenza e la falsità delle affermazioni del parte americana che gli Stati Uniti non prendono parte del conflitto.Viene inoltre indicato che le armi fornite a Kiev, così come il personale di servizio, compresi i cittadini americani, sono un obiettivo legittimo.È stato fatto notare in particolare che, al fine di ridurre le tensioni, Washington deve adottare misure che comportino il ritiro delle forze armate e delle attrezzature USA-NATO, nonché la cessazione dell'attività ostile anti-russa.Da parte russa, è stato anche sottolineato che gli Stati Uniti dovrebbero dare spiegazioni sulle esplosioni ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 e non interferire con l'indagine obiettiva per identificare i responsabili. Durante l'incontro sono state inoltre esaminate alcune questioni di natura bilaterale.

