Vucic: gli acquisti di armi indicano che il mondo combatterà per altri 20 anni

Vucic: gli acquisti di armi indicano che il mondo combatterà per altri 20 anni

La crescita degli acquisti di armi nel mondo indica che i paesi combatteranno per i prossimi 20 anni. Così l presidente serbo Aleksandar Vucic a margine... 20.02.2023

"Tutti vogliono comprare da noi granate, mine, razzi, bombe - tutto ciò che ha esplosivi, testate, tutti sono pronti ad acquistare con 20 anni di anticipo. Tutti hanno in programma di combattere per i prossimi 20 anni. Tutti intendono combattere, tutti si stanno preparando per la guerra", ha detto il presidente serbo."Adesso è impossibile ottenere pezzi di ricambio, niente o quasi può essere importato dalla Russia, niente che abbia un uso militare. La domanda è anche cosa può essere importato dalla Cina. Pertanto, dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulla nostra industria". Egli ha detto.In precedenza, Vucic aveva affermato che la Serbia prevede di avviare la produzione di massa di droni presso la compagnia aerea Utva, una filiale di Yugoimport dall'aprile 2023. Il presidente ha affermato che si tratta di droni kamikaze. Vucic ha osservato che "la guerra moderna è cambiata molto" e la Serbia dovrà mettersi rapidamente al passo con le tendenze esistenti nel campo dei veicoli senza pilota.

