https://it.sputniknews.com/20230220/visita-biden-a-kiev-significa-occidente-e-diventato-parte-conflitto-in-ucraina-afferma-un-esperto-17007010.html

Visita Biden a Kiev significa Occidente è diventato parte conflitto in Ucraina, afferma un esperto

Visita Biden a Kiev significa Occidente è diventato parte conflitto in Ucraina, afferma un esperto

La visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Kiev dimostra che l'Occidente è una parte diretta del conflitto in Ucraina, porta a nuove consegne di... 20.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-20T11:50+0100

2023-02-20T11:50+0100

2023-02-20T11:50+0100

la situazione in ucraina

usa

ucraina

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/12/16804812_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccb278e3798d2c5b6e9636208b3bfbba.jpg

Lo sostiene il dottore in Scienze Politiche, Professore dell'Accademia russa delle scienze Alexander Gusev, secondo il quale la Russia dovrebbe "rispondere".I media avevano riferito in precedenza che il presidente degli Stati Uniti si trova a Kiev, dove è arrivato lunedì mattina in treno. È stato indicato che ha tenuto un incontro con Volodymyr Zelensky nella cattedrale di San Michele. Zelenskiy ha successivamente confermato la visita di Biden, definendola "una dimostrazione di sostegno estremamente importante"."Certo, questo è un evento storico quando il presidente di una grande potenza, per essere onesti, vola in Ucraina, in un paese che oggi non è soggetto di diritto internazionale... Ciò significa che lo scontro continuerà, l'Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti fornirà armi pesanti, inclusi carri armati e, molto probabilmente, aerei", ha detto Gusev a Sputnik.A suo avviso, questa visita dimostra che l'Occidente collettivo è parte del conflitto in Ucraina."Non siamo in guerra con l'Ucraina, figuriamoci con il popolo ucraino, e oggi le autorità di Kiev incarnano uno strumento dell'Occidente collettivo. Altrimenti Biden non perderebbe tempo in voli, trattative con Zelensky e così via. Questo caratterizza piuttosto rapporti tesi tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti In effetti, l'Occidente collettivo è diventato parte del conflitto e dobbiamo rispondere a questo", ha sottolineato Gusev.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, politica, difesa