https://it.sputniknews.com/20230220/michel-ha-invitato-guterres-al-vertice-ue-sullucraina-17007492.html

Michel ha invitato Guterres al vertice UE sull'Ucraina

Michel ha invitato Guterres al vertice UE sull'Ucraina

Il capo del Consiglio europeo, Charles Michel, ha dichiarato di aver invitato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a partecipare al... 20.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-20T17:07+0100

2023-02-20T17:07+0100

2023-02-20T17:07+0100

ue

onu

charles michel

antónio guterres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/9559766_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_13ef2bee92f8cae4917087042197e7e0.jpg

"Ovviamente, le azioni dell'Unione Europea sono volte a ridurre i rischi di una terza guerra mondiale, a ripristinare la sicurezza e la stabilità. Per fare questo, dobbiamo sostenere l'Ucraina, sostenere i principi del diritto internazionale. Crediamo in un approccio multilaterale. Pertanto, ho invitato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a una riunione del Consiglio europeo il 23 marzo", ha detto Charles Michel al quotidiano belga LeSoir.Il capo del Consiglio europeo ha spiegato che, nonostante le massicce forniture militari a Kiev, l'Unione Europea accoglie con favore gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto.

https://it.sputniknews.com/20230220/biden-a-kiev-per-guadagnare-consensi-e-mostrare-che-sta-ancora-controllando-la-situazione---esperto-17007242.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, onu, charles michel, antónio guterres