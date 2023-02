https://it.sputniknews.com/20230220/forze-armate-russe-hanno-distrutto-la-maggior-parte-delle-attrezzature-fornite-dalloccidente-a-kiev-17005915.html

Forze armate russe hanno distrutto la maggior parte delle attrezzature fornite dall'Occidente a Kiev

L'esercito russo ha distrutto la maggior parte dell'equipaggiamento militare inviato dall'Occidente in Ucraina, ha riferito il Servizio di intelligence estero... 20.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-20T09:09+0100

"Il Servizio di intelligence estero russo <...> possiede informazioni secondo cui durante il periodo di aggressione contro la Russia dal dicembre 2021, i paesi della NATO hanno trasferito 1.170 sistemi di difesa aerea, 440 carri armati, 1.510 veicoli da combattimento di fanteria, 655 sistemi di artiglieria alle forze armate dell'Ucraina", ha affermato il servizio stampa del servizio.Inoltre, Kiev ha ricevuto dai suoi alleati 9.800 razzi per artiglieria reattiva, 609.000 colpi anticarro e 1.206.000 proiettili.La scorsa primavera la Russia ha inviato una nota ai paesi della NATO a causa delle forniture di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente equipaggiamento militare diventerebbe un obiettivo legittimo per la Russia. Secondo il diplomatico, gli Stati Uniti e l'alleanza sono direttamente coinvolti nel conflitto, non solo fornendo armi, ma anche addestrando personale nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in altri paesi.

