Esperto cinese: visita di Biden a Kiev Washington "butta benzina sul fuoco" del conflitto in Ucraina

Esperto cinese: visita di Biden a Kiev Washington “butta benzina sul fuoco” del conflitto in Ucraina

20.02.2023

Lo ha dichiarato a Sputnik Nelson Wong, vicepresidente del Centro di studi strategici e internazionali di Shanghai, aggiungendo che la visita era programmata per "scompigliare" la posizione del leader russo Vladimir Putin alla vigilia del suo discorso all'Assemblea federale.Biden è arrivato lunedì a Kiev con una visita senza preavviso e ha incontrato Vladimir Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'Ucraina riceverà un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari che sarà annunciato martedì. Comprenderà anche i sistemi di razzi a lancio multiplo HIMARS. Zelensky, a sua volta, ha definito i negoziati con Biden molto importanti e utili. Lo stesso giorno, il presidente degli Stati Uniti ha lasciato la capitale dell'Ucraina."In secondo luogo, il significato delle dichiarazioni inequivocabili di Biden secondo cui l'Ucraina riceverà i lanciarazzi HIMARS e armi a lungo raggio è che (gli Stati Uniti) intendono continuare a fare pressione sulla Russia e sono destinati ad aumentare l'escalation", ha aggiunto l'esperto.Wong ha affermato negli Stati Uniti è già stata avviata un'indagine dell'FBI contro lo stesso Biden, la sua amministrazione alla Casa Bianca è sotto pressione dalla Camera dei Rappresentanti al Congresso controllata dai repubblicani e ci sono stati diversi gravi incidenti di sicurezza negli Stati Uniti. "Pertanto, c'è il sospetto che l'improvvisa visita in Ucraina e le forti dichiarazioni siano mirate, è una manovra per distogliere l'attenzione del pubblico americano scontento", ha spiegato l'esperto cinese.Nelson Wong ha anche osservato che la visita di Biden in Ucraina è coincisa con la Conferenza sulla sicurezza di Monaco e che la visita di Biden in Ucraina "è un classico versare benzina sul fuoco, nonché un disprezzo per gli interessi di un'Ucraina devastata e dei paesi europei in condizioni critiche".Secondo l’esperto, in questo momento di crisi, la Cina ha inviato un membro del Politburo del Comitato centrale del PCC e capo dell'ufficio della commissione per gli affari esteri del Comitato centrale del PCC, Wang Yi, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove ha pronunciato un discorso, il cui tema principale è "Costruire un mondo più sicuro", e sempre durante la conferenza ha affermato che il governo cinese in occasione dell'anniversario del conflitto russo-ucraino potrebbe pubblicare un documento di posizione sulla situazione politica e risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina.

