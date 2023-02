https://it.sputniknews.com/20230220/cittadini-del-ciad-risentono-delle-sanzioni-imposte-alla-russia-dice-il-ministro-degli-esteri-17006534.html

Cittadini del Ciad risentono delle sanzioni imposte alla Russia, dice il ministro degli Esteri

I cittadini del Ciad risentono delle sanzioni imposte contro la Russia dall'Occidente, ha dichiarato in un'intervista a Sputnik il ​​ministro degli Esteri di... 20.02.2023, Sputnik Italia

Si è svolto sabato e domenica nella capitale dell'Etiopia, Addis Abeba, il vertice di due giorni dell'Unione Africana, a cui hanno partecipato la maggior parte dei capi di Stato e di governo del continente africano.In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e l'Europa chiedono ai paesi africani di non cooperare con la Russia e cercano di ripristinare la dipendenza coloniale dell'Africa."Il problema non è la pressione, il problema è che un semplice cittadino ciadiano sente queste sanzioni e vive con esse", ha detto il ministro, rispondendo a una domanda se le sanzioni anti-russe o le pressioni dell'Occidente influenzino le relazioni tra Mosca e N'Djamena.L'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia nei confronti dell'Ucraina, il che ha portato a un aumento dei prezzi dell'elettricità, del carburante e del cibo in Europa e negli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin aveva precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine per l'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo lui, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone. La Federazione Russa ha ripetutamente affermato che la Russia risolverà tutti i problemi che l'Occidente le crea.

