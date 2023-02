https://it.sputniknews.com/20230220/biden-annuncia-un-nuovo-pacchetto-di-aiuti-militari-da-500-milioni-di-dollari-a-kiev-17006906.html

Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari a Kiev

Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari a Kiev

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato durante una visita a Kiev che l'Ucraina riceverà un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di... 20.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-20T11:29+0100

2023-02-20T11:29+0100

2023-02-20T11:29+0100

la situazione in ucraina

usa

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/14/17006887_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_35f75605c359d125cf056d46d6cd4389.jpg

"Oggi a Kiev incontrerò il presidente Zelensky e il suo team per una lunga conversazione sul nostro sostegno all'Ucraina. Annuncio un'altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni di artiglieria, proiettili anticarro, radar di sorveglianza aerea, necessario per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei", afferma la Casa Bianca in una nota.La scorsa primavera la Russia ha inviato una nota ai paesi della NATO a causa delle forniture di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente equipaggiamento militare diventerebbe un obiettivo legittimo per la Russia. Secondo il diplomatico, gli Stati Uniti e l'alleanza sono direttamente coinvolti nel conflitto, non solo fornendo armi, ma anche addestrando personale nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in altri paesi.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, difesa