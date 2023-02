https://it.sputniknews.com/20230220/biden-a-kiev-per-guadagnare-consensi-e-mostrare-che-sta-ancora-controllando-la-situazione---esperto-17007242.html

Biden a Kiev per guadagnare consensi e mostrare che sta ancora controllando la situazione - esperto

Biden a Kiev per guadagnare consensi e mostrare che sta ancora controllando la situazione - esperto

Il presidente Usa Joe Biden, con la sua visita di lunedì a Kiev, vuole certamente influenzare il suo rating alla vigilia della corsa elettorale e dimostrare di... 20.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-20T13:05+0100

2023-02-20T13:05+0100

2023-02-20T13:05+0100

la situazione in ucraina

usa

ucraina

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/16331098_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68bd71532d4c56042ca7900d751d0524.jpg

Lo ha affermato a RIA Novosti la ricercatrice senior Viktoria Zhuravleva, dell'Istituto di economia mondiale e relazioni internazionali presso l'Accademia russa delle scienze (IMEMO RAS).I media avevano riferito in precedenza che il presidente degli Stati Uniti si trova a Kiev, dove è arrivato lunedì mattina in treno. Biden ha tenuto un incontro con Volodymyr Zelensky nella cattedrale di San Michele. Zelensky ha successivamente confermato la visita di Biden, definendola "una dimostrazione di sostegno estremamente importante".“Certo, questo è il tentativo di Biden di influenzare il suo rating negli Stati Uniti: sta cercando di sostenere l'agenda ucraina per mostrare alcuni risultati, poiché è ovvio che alla vigilia della corsa elettorale i repubblicani lo criticheranno attivamente. L'amministrazione di Biden vuole ottenere alcuni indicatori a buon mercato, che possono essere dimostrati: che il denaro stanziato senza sosta, che le armi fornite a Kiev diano qualche risultato", ha detto Zhuravleva.Forse Biden vuole anche dimostrare di essere al corrente di come vengono spesi i soldi per sostenere Kiev, ha aggiunto l'esperto, aggiungendo che una delle principali accuse dei repubblicani ai democratici è che i soldi vanno in Ucraina in modo incontrollabile."Biden vuole dimostrare che non sta solo buttando soldi, ma anche chiedendo (dalle autorità ucraine - ndr). Si potrebbe parlare di lotta alla corruzione o cose simili che dimostrerebbero che l'amministrazione Biden stia controllando il processo", ha aggiunto Zhuravleva.Tuttavia, ha sottolineato l'esperto, questo viaggio non può essere definito solo una campagna PR: l'Ucraina è una destinazione significativa per Washington."Puoi adattare questa visita alla struttura della futura corsa elettorale negli Stati Uniti e ai pensieri dei Democratici sul fatto che Biden si candiderà o meno, ma questa non è proprio una campagna PR. La politica di Washington nei confronti dell'Ucraina oggi è una direzione importante e seria, e questo chiaramente non è solo per agitare una penna. Forse c'è bisogno di contatti diplomatici e di lavoro", ha concluso l'esperto.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, joe biden