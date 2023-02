https://it.sputniknews.com/20230219/wang-yi-ha-esortato-la-gran-bretagna-a-trattare-lo-sviluppo-della-cina-in-modo-obiettivo-ed-equo-17003769.html

Wang Yi ha esortato la Gran Bretagna a trattare lo sviluppo della Cina in modo obiettivo ed equo

L’alto funzionario di Stato cinese lo ha fatto ieri durante un incontro con il Ministro degli Esteri britannico James Cleverley a Monaco di Baviera ieri. 19.02.2023, Sputnik Italia

La Gran Bretagna dovrebbe trattare lo sviluppo della Cina in modo obiettivo ed equo, in quanto è un vantaggio per il mondo, ha dichiarato l’alto funzionario di Stato Wang Yi, durante un incontro con il Ministro degli Esteri britannico James Cleverley a Monaco di Baviera ieri. Wang Yi ha anche sottolineato che Pechino e Londra dovrebbero "prendere la giusta direzione e promuovere il sano sviluppo delle relazioni bilaterali".

Notiziario

