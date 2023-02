https://it.sputniknews.com/20230219/pechino-dice-che-washington-dovrebbe-riparare-i-danni-causati-dalla-mania-dei-palloni-spia-17003969.html

Pechino dice che Washington dovrebbe 'riparare i danni' causati dalla mania dei 'palloni spia'

Wang Yi ha incontrato il Segretario di Stato americano Antony Blinken a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera ieri. 19.02.2023, Sputnik Italia

Il Direttore dell'Ufficio Centrale degli Affari Esteri della Cina, Wang Yi, ha invitato Washington a cambiare la direzione delle relazioni bilaterali che sono state colpite dallo scandalo, sollevato negli Stati Uniti, dell'"incidente dei palloncini". Tale risposta è arrivata dopo che il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ned Price, aveva riferito che dopo l'incontro Blinken avrebbe detto a Wang Yi che "l'atto irresponsabile non deve mai più ripetersi" e che la "violazione della sovranità degli Stati Uniti e del diritto internazionale" da parte del pallone cinese, era “inaccettabile”. Nel corso di questo mese, l'esercito statunitense ha abbattuto quattro oggetti aerei non identificati, tra cui uno che Washington ha affermato essere un pallone di sorveglianza cinese. Pechino ha ripetutamente sottolineato che il suo aerostato ad uso civile era impegnato in una ricerca scientifica ed era entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti per caso.

