https://it.sputniknews.com/20230219/lunione-europea-ha-spiegato-perche-stanno-armando-lucraina-17004905.html

L'Unione europea ha spiegato perché stanno armando l'Ucraina

L'Unione europea ha spiegato perché stanno armando l'Ucraina

Borrell: L'Unione europea sta armando l'Ucraina perché il conflitto è una sfida alla sua sicurezza. 19.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-19T14:48+0100

2023-02-19T14:48+0100

2023-02-19T14:48+0100

ue

europa

ucraina

kiev

diplomazia

josep borrell

mondo

geopolitica

sicurezza

dichiarazioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/9463081_0:0:3363:1892_1920x0_80_0_0_d6ce81636d2e6e14e36eda343bf40e3a.jpg

"L'UE sta armando l'Ucraina perché il conflitto rappresenta una sfida per la sicurezza dell'UE".Queste le parole dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari Esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell.Lo stesso, nel corso del suo intervento di questa mattina ha alzato ulteriormenti i toni, sostenendo che l'Europa e deve "accelerare il sostegno all'Ucraina (...), produrre più munizioni anche per tutti noi. La priorità deve restare l'Ucraina (...) Dobbiamo passare dalle parole ai fatti".

europa

ucraina

kiev

monaco

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, europa, ucraina, kiev, diplomazia, josep borrell, mondo, geopolitica, sicurezza, dichiarazioni, conferenza, monaco, germania