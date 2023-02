https://it.sputniknews.com/20230219/lamministrazione-biden-avrebbe-insabbiato-i-rapporti-sulla-salute-del-presidente-dice-lex-medico-17003858.html

L'amministrazione Biden avrebbe insabbiato i rapporti sulla salute del Presidente, dice l’ex medico

L'amministrazione Biden avrebbe insabbiato i rapporti sulla salute del Presidente, dice l’ex medico

Giovedì, il medico presidenziale Kevin O'Connor ha affermato che Biden è ancora in grado di svolgere le sue funzioni, definendolo un uomo di 80 anni "sano e... 19.02.2023, Sputnik Italia

Il deputato statunitense ed ex medico della Casa Bianca Ronny Jackson, ha accusato l'amministrazione degli Stati Uniti di nascondere i rapporti sulla salute mentale del Presidente Joe Biden, dopo che un recente esame fisico lo ha trovato "idoneo al servizio". Giovedì, il medico presidenziale Kevin O'Connor ha affermato che Biden è ancora in grado di svolgere le sue funzioni, definendolo un uomo di 80 anni "sano e vigoroso". Jackson ha sostenuto che il rapporto sugli esami fisici di giovedì "conferma ulteriormente che questa amministrazione è ancora decisa a nascondere la verità". Ha anche sottolineato che il documento non menziona la necessità di sottoporre Biden a un test cognitivo a causa del "deterioramento della sua salute mentale". Biden ha compiuto 80 anni nel novembre 2022. È il presidente più anziano a essersi insediato, prestando giuramento all'età di 78 anni. Se Biden dovesse ripresentarsi alle elezioni nel 2024 e vincesse nuovamente, compirebbe 86 anni prima di completare il secondo mandato. In precedenza, il Presidente aveva detto che sarebbe stato sincero con il popolo americano, informandolo dei suoi problemi di salute, se ne avesse avuti.

