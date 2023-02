https://it.sputniknews.com/20230219/kiev-prepara-provocazione-con-sostanze-radioattive-riferisce-il-ministero-della-difesa-russo-17005313.html

Kiev prepara provocazione con sostanze radioattive, riferisce il ministero della Difesa russo

Kiev prepara provocazione con sostanze radioattive, riferisce il ministero della Difesa russo

Il ministero della Difesa russo ha parlato dell'imminente provocazione di Kiev con sostanze radioattive. 19.02.2023, Sputnik Italia

"Kiev prevede di utilizzare contenitori con sostanze radioattive per mettere in scena la contaminazione dell'area di una delle strutture critiche".Lo riporta il ministero della Difesa della Federazione Russa, in una nota.Sempre secondo il ministero, il regime di Kiev prima dell'inizio dell'undicesima sessione speciale di emergenza dell''Assemblea Generale ONU continua i preparativi per una provocazione su larga scala per accusare la Federazione Russa di presunta "grave violazione" degli obblighi della Convenzione sulla sicurezza nucleare durante l'operazione militare speciale.Scopo della provocazione è di accusare le forze armate della Federazione Russa di aver presumibilmente inflitto attacchi indiscriminati su oggetti pericolosi per le radiazioni dell'Ucraina che hanno portato alla "fuoriuscita di sostanze radioattive e alla contaminazione dell'area".

