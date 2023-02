https://it.sputniknews.com/20230219/il-cremlino-replica-alla-nuland-secondo-la-quale-la-crimea-sarebbe-obiettivo-militare-legittimo-17004065.html

Il Cremlino replica alla Nuland, secondo la quale la Crimea sarebbe obiettivo militare legittimo

Secondo Nuland, l'Ucraina non sarà al sicuro se la Crimea non sarà "almeno smilitarizzata". 19.02.2023, Sputnik Italia

Le parole della Nuland, che ha definito la Crimea un obiettivo militare legittimo per Kiev, sottolineano la profondità dei disaccordi tra Stati Uniti e Russia e il ruolo di questi come principale provocatore di tensioni internazionali, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. In precedenza, è stato riferito che la Sottosegretaria di Stato americana per gli Affari Politici Victoria Nuland, ha dichiarato che gli Stati Uniti sostengono gli attacchi dell'Ucraina alle strutture militari situate in Crimea, definendoli "obiettivi legittimi". Secondo lei, l'Ucraina non sarà al sicuro se la Crimea non sarà "almeno smilitarizzata"."La signora Nuland appartiene al campo molto ampio dei falchi più aggressivi della politica americana. Sì, questo è un punto di vista ben noto a noi", ha detto in un'intervista al programma "Mosca. Cremlino. Putin", un estratto della quale è stato pubblicato da Pavel Zarubin nel suo canale Telegram.

