Giappone e USA hanno condotto esercitazioni congiunte in risposta al missile coreano

Il Giappone e gli Stati Uniti hanno condotto esercitazioni aeree congiunte sul Mar del Giappone in risposta al test missilistico della Corea del Nord, ha... 19.02.2023, Sputnik Italia

"Il 19 febbraio, i caccia F-15 dell'Air Self-Defense Force hanno condotto varie esercitazioni tattiche insieme ai bombardieri B1 e ai caccia F-16 dell'aeronautica statunitense nello spazio aereo sopra il Mar del Giappone", ha affermato il comando in una dichiarazione su Twitter.Durante le esercitazioni "è stata confermata la prontezza congiunta delle forze nell'ambito dell'alleanza nippo-americana". "L'Air Self-Defense Force e l'US Air Force continueranno a cooperare in tempo di pace e manterranno una prontezza a rispondere a qualsiasi situazione", afferma il messaggio.La Corea del Nord ha lanciato sabato un missile balistico intercontinentale Hwaseong-15. Secondo la North Korean Central Telegraph Agency (CTAC), il lancio è stato effettuato dall'aeroporto internazionale di Pyongyang. Il razzo ha raggiunto un'altezza di 5.768 chilometri e ha percorso 989 chilometri in 4.015 secondi.Come ha affermato ieri il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada, secondo i militari, un missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord, quando lanciato lungo una traiettoria convenzionale, è in grado di coprire una distanza di 14.000 chilometri e raggiungere il continente americano.

