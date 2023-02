https://it.sputniknews.com/20230219/germania-la-baerbock-vorrebbe-candidarsi-a-cancelliere-17004715.html

Germania, la Baerbock vorrebbe candidarsi a cancelliere

Germania, la Baerbock vorrebbe candidarsi a cancelliere

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock intende candidarsi alla cancelleria tedesca se la crisi ucraina porterà allo scioglimento del Bundestag, ha... 19.02.2023, Sputnik Italia

"La Baerbock si sta persino preparando a candidarsi per una posizione in ufficio", afferma l'agenzia.In precedenza, il capo del ministero degli Esteri durante una riunione dell'APCE aveva affermato che l'UE sta "facendo guerra alla Russia" e ha invitato i paesi dell'associazione a fare di più per l'Ucraina insieme e a non cercare i colpevoli tra di loro.Successivamente, il diplomatico è stato duramente criticato, alcuni politici hanno invitato la Burbock a dimettersi. Il tabloid tedesco Bild, citando fonti governative, ha riferito che l'ufficio del cancelliere tedesco registra con attenzione le sviste del ministro degli Esteri Baerbock, nonostante la mancanza di critiche pubbliche nei confronti del politico da parte del cancelliere Scholz.

