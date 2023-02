Cremlino: non c'è disponibilità da parte dell'Occidente per iniziative di pace

"Qui è difficile sperare in una sorta di reciprocità e in una risposta a tale iniziativa da parte di almeno qualcuno dell'Occidente collettivo. E abbiamo sentito dichiarazioni da Washington che Biden, ovviamente, non avrà tappe se non in Polonia. Pertanto, finora non c'è disponibilità o apertura da parte dell'Occidente collettivo per le iniziative di pace", ha dichiarato Peskov, nel corso di un'intervista.