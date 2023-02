https://it.sputniknews.com/20230219/adesione-alla-nato-la-svezia-prendera-una-decisione-sulle-nuove-misure-anti-terrorismo-il-2-marzo-17005179.html

Adesione alla NATO, la Svezia prenderà una decisione sulle nuove misure anti-terrorismo il 2 marzo

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha affermato che il 2 marzo verrà presa una decisione su una nuova legge antiterrorismo, come parte dell'attuazione... 19.02.2023, Sputnik Italia

Finlandia e Svezia, sullo sfondo degli eventi in Ucraina lo scorso maggio, hanno presentato domanda al Segretario generale della NATO per aderire all'Alleanza.Inizialmente, la Turchia ha bloccato il processo di esame di queste domande, ma già il 29 giugno Turchia, Svezia e Finlandia hanno firmato un memorandum sulla sicurezza che tiene conto di tutte le preoccupazioni di Ankara.Ad oggi, le richieste di Svezia e Finlandia alla NATO non sono state ratificate solo da due paesi su 30: si tratta di Ungheria e Turchia.Secondo il primo ministro, la Svezia ha rispettato tutti i punti del memorandum.Secondo Kristersson, questo è un elemento importante della legislazione, per cui è stato necessario modificare la costituzione del paese.

