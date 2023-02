https://it.sputniknews.com/20230218/premier-polacco-lue-e-pronta-a-produrre-munizioni-per-lucraina-17002766.html

Premier polacco: l'UE è pronta a produrre munizioni per l'Ucraina

Premier polacco: l'UE è pronta a produrre munizioni per l'Ucraina

18.02.2023

"Stiamo progettando, ne ho parlato con il Primo Ministro dell'Estonia, visto che ha sollevato l'argomento, una coalizione di paesi che sarebbero pronti a produrre munizioni insieme, per finanziare la produzione di munizioni nel maggior volume possibile", ha detto Mateusz Morawiecki.Questi sostiene che il numero di paesi dell'UE che sono d'accordo con l'idea sta crescendo."Posso dire approssimativamente che oggi è già la metà dei paesi dell'UE. E pochi giorni fa ce n'erano solo pochi", ha detto, rispondendo alla domanda su quanti paesi supportano questa idea.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina.Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale ... sul territorio di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi".L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

