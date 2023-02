https://it.sputniknews.com/20230218/peru-il-parlamento-dichiara-il-presidente-della-colombia-gustavo-petro-persona-non-grata-17002102.html

Perù, il parlamento dichiara il presidente della Colombia Gustavo Petro persona non grata

Il Congresso ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri di utilizzare i canali diplomatici appropriati per inoltrare il documento a Eufrasio Morales, inviato... 18.02.2023, Sputnik Italia

Il parlamento del Perù ha votato per dichiarare il presidente colombiano Gustavo Petro persona non grata per le sue dichiarazioni sulla polizia del Paese. Il capo della commissione parlamentare per gli affari internazionali, Maria del Carmen Alva Prieto, che ha presentato l'iniziativa ai parlamentari, ha affermato che il presidente colombiano ha esercitato continuamente interferenze politiche in Perù e, durante un discorso pubblico dell'11 febbraio, ha insultato la polizia nazionale paragonandola alle truppe naziste.

