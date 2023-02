https://it.sputniknews.com/20230218/le-forze-armate-ucraine-usano-munizioni-chimiche-nei-pressi-di-ugledar-17001807.html

Le forze armate ucraine usano munizioni chimiche nei pressi di Ugledar

Le forze armate ucraine usano munizioni chimiche nei pressi di Ugledar

18.02.2023

la situazione in ucraina

armi chimiche

donbass

Due soldati che si trovavano nella zona di impatto di una granata esplosa hanno riportato ustioni ai polmoni. "Inoltre, hanno tutti i segni dell'avvelenamento: vomito e irritazione delle membrane mucose", ha detto l'ufficiale militare. I resti delle munizioni detonate e del proiettile dell'elicottero abbattuto sono stati inviati per essere esaminati.Già il 6 febbraio, il capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk, Denys Pushylin, ha dichiarato che Kiev ha utilizzato armi chimiche. L'esercito ucraino le aveva lanciate da droni nelle aree in cui si trovavano le unità delle forze armate russe. Altre segnalazioni di tali attacchi simili venivano fatte dai combattenti da almeno tre settimane. Secondo il comandante delle forze speciali Akhmat e vice comandante del 2° corpo d'armata della Milizia Popolare della LNR, Apty Alaudinov, le munizioni erano fatte in casa e provocavano il vomito e la perdita di conoscenza ma che tuttavia, il loro effetto “non è devastante”. Il Comitato Investigativo ha avviato un'indagine sull'uso di armi chimiche da parte delle forze armate ucraine.

