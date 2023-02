La Cina preparerà un documento che delinea la posizione sulla soluzione della situazione in Ucraina

https://it.sputniknews.com/20230218/la-cina-preparera-un-documento-che-delinea-la-posizione-sulla-soluzione-della-situazione-in-ucraina-17002543.html

La Cina preparerà un documento che delinea la posizione sull'insediamento in Ucraina entro la fine di febbraio. 18.02.2023, Sputnik Italia

"La Cina preparerà un documento di posizione su una soluzione politica della crisi in corso in Ucraina entro la fine di febbraio", ha dichiarato questo sabato Wang Yi, membro del Politburo del Comitato centrale del Partito Comunisto Cinese, e Direttore dell'ufficio della Commissione per gli Affari esteri del Comitato centrale del PCC, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.Wang Yi ha aggiunto che nel documento la parte cinese ripeterà la tesi che le guerre nucleari non devono essere combattute e non possono essere vinte, e chiederà anche di opporsi agli attacchi alle centrali nucleari e agli impianti nucleari al fine di prevenire una catastrofe."Dobbiamo stare insieme contro qualsiasi uso di armi chimiche e biologiche in qualsiasi circostanza. I nostri sforzi per promuovere la pace continueranno", ha concluso il diplomatico.

